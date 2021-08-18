العمل تطلق الملحق من راتب المعين المتفرغ

2021/08/18 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، إطلاق الملحق من راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات.

وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة أحمد هادي بنية، في بيان تلقى NRT نسخة منه، إنه "تم اطلاق الملحق لراتب المعين المتفرغ مساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 18-8-2021".

وأضاف، أن "الفئة المشمولة بهذا الملحق هم من تسلم سابقا مبالغ غير مستحقة وتوقف راتبه خلال الفترة الماضية وتمت ارجاع المبالغ المتسلمة من قبلهم للهيئة فضلا عن من قام بتغيير المعين خلال هذا العام 2021 ولجميع حاملي بطاقة الماستر كارد للمصارف الرافدين والرشيد واشور ضمن المذكورين انفا في هذا الملحق داعيا اياهم الى مراجعة منافذ الدفع الالكتروني لتسلم مستحقاتهم".

واشار الى أن "الهيئة ملتزمة بتوزيع راتب المعين المتفرغ وفق المدة المقررة من 20 الى 25 من كل شهر لضمان حصول المستفيدين لمستحقاتهم في الوقت المناسب وقبل توزيع رواتب موظفي الهيئة إن تطلب الأمر ذلك".

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