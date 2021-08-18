انباء عن اصابة عادل امام بكورونا..وشقيقه يوضح

2021/08/18 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل المنزلي في فيلته بالساحل الشمالي.وخرج المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام بتصريحات صحفية نفى فيها الاخبار المتداولة حول اصابة الزعيم بفيروس كورونا معربا عن غضبه الشديد من مروجي تلك الأخبار والشائعات والهدف منها .واضاف : الزعيم الحمدلله زى الفل وموجود دلوقتى فى الساحل الشمالى بيصيف مع أبنائه وأحفاده ومبسوط وصحته تمام جدا ومفيش فيه أى حاجة./انتهى3

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