العربي: مسؤولية الاعلام زادت لنقل الشعائر في ظل جائحة كورونا

2021/08/18 | 23:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الناطق باسم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، عدنان العربي، اليوم الاربعاء، ان مسؤولية الاعلام زادت لنقل الشعائر في ظل جائحة كورونا، مشيرا ان جميع مفاصل الدولة تعمل على نشر الوعي الصحي بين الزائرين والمؤسسات الاعلامية.وقال العربي في برنامج حصاد الايام، انه “تقع على عاتق الاعلاميين مسؤولية نقل الشعائر الحسينية لكل العالم”، لافتا ان […]

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