الخارجية الأميركية تطالب تركيا باحترام السيادة العراقية

2021/08/18 | 23:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، بشأن تقارير عمليات تركية وقعت في شمالي العراق.

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وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى، التابع للوزارة في تدوينة ترجمتها "الحرة"، وتابعها "ناس"، (18 آب 2021)، على "نحن على اطلاع بشأن التقارير الصحفية المتعلقة بالعمليات التركية في شمال العراق..



نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بأن العمل العسكري في العراق يجب أن يحترم السيادة العراقية".

وقصفت الطائرات التركية خلال الفترة الماضية، عدداً من المواقع داخل الأراضي العراقية، بزعم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل البلاد.

واظهرت صور من قضاء سنجار اثار القصف التركي، الذي طال القضاء وخلف ضحايا.

وحصل "ناس" (17 اب 2021)، على صور من سنجار، توضح اثار القصف التركي الذي تعرض له مستشفى في محيط القضاء.

وقتل ثلاثة اشخاص على الاقل في قصف جوي تركي استهدف مستشفى في قضاء سنجار بعد ظهر الثلاثاء، وذلك غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة، بحسب ما افادت مصادر عسكرية وطبية.

وافاد مصدر طبي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية (17 آب 2021)، أن "حصيلة ضحايا القصف التركي على المستشفى بلغ ثلاثة قتلى وخمسة جرحى نقلوا جميعا الى مستشفى في مدينة سنجار".

وكان جلال خلف بسو نائب قائمقامية سنجار قال للوكالة ذاتها في وقت سابق ان "المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات بدون طيار دمرت المبنى بالكامل وهناك قتلى وجرحى".

وتعرض أحد المباني إلى قصف بطيران، يُعتقد أنه تركي، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

واظهر مقطع مصور رصده "ناس"، (17 آب 2021)، تصاعد أعمدة الدخان من أحد الأبنية في قرية سكينية التابعة للقضاء.

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