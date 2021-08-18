البنتاغون: لا صحة لوجود تقارير استخباراتية حول هشاشة الأمن في أفغانستان

2021/08/18 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء، أن واشنطن تركز بشكل رئيسي على سلامة وأمن الأميركيين ورعايا الدول الأخرى في أفغانستان، وأكد عدم وقوع أي اشتباكات ما بين متمردي طالبان والقوات الأميركية.

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