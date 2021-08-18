انفجار واصابات في صفوف الجيش وحرق معمل.. منطقة عراقية تدخل حالة الانذار

2021/08/18 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الاربعاء، بإقدام مسلحين مجهولين باحراق معمل للطابوق في قرية ابو خميس جنوب ناحية بهرز.

وذكر المصدر لمراسل NRT عربية، اليوم (18 آب 2021)، أن "مسلحين مجهولين احرقوا معملا للطابوق في قرية ابو خميس جنوب ناحية بهرز قرب بعقوبة، قبل ان يقوموا باطلاق النار على القرى القريبة من المعمل".

وأضاف، أن "الحادث تسبب بهلع الاهالي فيما انفجرت عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي كانت متوجهة لمكان الحادث في قرية ابو خميس جنوب بهرز ما اسفر عن اصابة اربع منتسبين من الجيش العراقي".

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