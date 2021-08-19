الحكومة المحلية في كربلاء تفتتح مركزا إعلاميا خاصا بزيارة العاشر من محرم

2021/08/19 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ افتتحت الحكومة المحلية في محافظة كربلاءالمقدسة مركزا اعلاميا خاصا بزيارة العاشر من محرم الحرام في استعلامات مديرية بلدية كربلاء القريب من ضريح الإمام الحُسين عليه السلام./انتهى

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