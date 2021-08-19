2021/08/19 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا ما هى إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة .واوضح زكي لـ"اليوم السابع" أن عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعى مع أسرته.وبحسب المصدر ذاته أن الزعيم عادل إمام يقضى إجازة الصيف بصحبة أسرته في الساحل الشمالى كما هو معتاد كل صيف، لاسيما وأنه غير مرتبط بتصوير أعمال فينة جديدة، كما أنه لم يحدد موقفه من المشاركة فى دراما رمضان المقبل حتى الآن"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أشرف زكى: إصابة عادل إمام بـ كورونا شائعة ليس لها أساس من الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أشرف زكى: إصابة عادل إمام بـ كورونا شائعة ليس لها أساس من الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).