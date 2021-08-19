2021/08/19 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل حققت واشنطن أهدافها في أفغانستان؟

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