مصرع ضابط مرور في محافظة ذي قار

2021/08/19 | 00:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الخميس، عن مصرع ضابط بحادث دهس وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ NRTعربية اليوم (19 اب 2021)، أن "ضابط مرور برتبة نقيب لقي مصرعه بحادث دهس من قبل دراجة نوع (بارت) يستقلها أحد المواطنين وسط مدينة الناصرية الناصرية."

وأضاف، أن "الحادث وقع قرب محطة للوقود حيث كان ضابط المرور يمسك الواجب فيها وسط مدينة الناصرية".

واضاف المصدر أن "جثة الضابط نقلت الى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث."

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