الصدر مغردا بمناسبة عاشوراء

2021/08/19 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة بمناسبة حلول عاشوراء .وجاء في التغريدة :بسـمـه تـعـالـىالسلام عليك يا أبا عبد الله..وعلى الأرواح التي حلت بـ(فنائك).فتلك الأرواح التي ذادت عنك بنفسها حباً وعشقاً ولم يرهبها الموت فقالت: لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع علينا.فتلك الأرواح..أرواح أصحابك هم خير الأصحاب إذ وقفوا مع ثورتك ثورة الإصلاح ضد الجيش الأموي جيش الفساد والرذيلة.فكان حقاً أن يكونوا في (ساحـة فنائـك) فأنت يا جداه قد أفنيت نفسك وعيالك في الله وفنيت فيه وهم على ذلك الدرب سائرون.فإنهم سلام الله عليهم أجمعين أفنوا أرواحهم وأجسادهم وأنفسهم في (فناء فناء) أيها الفاني في الله..في الحق..في العصمـة..في الإصلاح..فأنت القائـل يا سيد المصلحيـن: هـون مـا نـزل بـي أنه بعيـن اللـه..وكان حقاً على الله نصر المؤمنين الفانين..فنحن وإياهم انتصرنا بدمك الذي خضب شيبتك المباركة وخاب أعداؤك والناصبون لك ولآبائك وأجدادك المعصومين العداء..اليوم خاب من نصب العداء لأتباعك في مشارق الأرض ومغاربها.فالسلام عليك وعلى أبيك سيد الأوصياء وعلى أمك سيدة النساء وعلى أخيك سيد الأتقياء وعلى جدك رسول السماء ورحمة الله وبركاته./انتهى.

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