مهرجان شعري في ليلة العاشر من محرم في العمارة

2021/08/19 | 01:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظم عدد من الشعراء مهرجاناً شعرياً في مدينة العمارة ، مركز محافظة ميسان ، بالتزامن مع ليلة العاشر من شهر محرم الحرام".وتضمن المهرجان عدداً من القصائد الشعرية لاحياء هذه الذكرى الاليمة ، ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام ، بحضور نخبة من الشعراء من داخل وخارج محافظة ميسان./انتهى

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