العتبة الحسينية تنصب خزان عملاق للأكسجين الطبي في مركز خاص بعلاج مصابي كورونا في كربلاء

2021/08/19 | 01:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة، عن نصب

خزان للأكسجين الطبي السائل في مركز

سلامتك الصحي الخاص بعلاج مصابي فيروس

(كورونا) في كربلاء.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية

والفنية المهندس حسين رضا مهدي، ان

"كوا

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