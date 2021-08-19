الشيخ خالد الملا: العاشر من محرمِ الْحَرامِ انتصارِ العدلِ على الظُلم

2021/08/19 | 01:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ وصف رئيس جماعة علماء العراق الشيخ الدكتور الشيخ خالد الملا، ليلةُ العاشرِ من محرمِ الْحَرامِ بـ”ليلة انتصارِ العدلِ على الظُلم والحقِ على الباطل”.وأضاف الملا في تغريدة على صفحته في موقع التدوينات القصيرة تويتر؛ “إنّ الباطلَ كان زهوقاً،إنّها ليلةُ الْحُسين هذه ليلةُ الإصلاح الحقيقي الحاضر الغائب في زماننا هذا”.وختم الملا تغريدته قائلا […]

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