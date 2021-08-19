2021/08/19 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، دعوته المترددين في أخذ لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى القيام بذلك، وأعلن عن إجراءات لفرض اللقاحات مستخدما "سلطته الفيدرالية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جائحة غير الملقحين".. بايدن يعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جائحة غير الملقحين".. بايدن يعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).