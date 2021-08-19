بالصور.. النجف الأشرف في ليلة العاشر من محرم الحرام

2021/08/19 | 01:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرماناحيا المؤمنون ليلة العاشر من محرم الحرام قرب مرقد الامام علي (عليه السلام) في محافظة النجف الأشرف.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان الزائرين احيوا ليلة العاشر من محرم الحرام قرب مرقد الامام علي (عليه السلام)، وسط إجراءات أمنية مشددة مع نشر مفارز طبية، بالإضافة إلى مفارز تلقيح ضد فايروس كورونا.

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