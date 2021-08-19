سرقة عقارات المواطنين في المناطق المحررة

2021/08/19 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة زيادة تزوير وسرقة عقارات المدنيين في المناطق المحررة، فقد تم إغلاق دائرة التسجيل العقاري في الموصل بسبب عمليات التزوير، فما هي الإجراءات التي قامت بها هيئة النزاهة؟ وهل تم استرجاع العقارات؟

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