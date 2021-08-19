حديث عن العصامية والعصاميين (3) الشاعر منوّر صمادح.. بين سطوة الشعر الثائر وسطوة الحاكم الجائر - فتحي الحبوبي

2021/08/19 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فتحي_الحبوبي الشاعر منوّر صمادح..



بين سطوة الشعر الثائر وسطوةالحاكم الجائر المهندس فتحي الحبّوبيمنذ شبابي المبكّر، أواسط ستّينات القرن الماضي، في مدينة باجة التي همّشتها دولة الاستقلال، وجعلتها قفرا بلقعا على كلّ الصعد، ولا سيّما على الصعيد الثقافي، كانت تبلغ إلى مسمعي رغما عن ذلك عبارات الثناء والإعجاب بالشاعر منوّر صمادح الملقّب بشاعر الحريّة والثورة، لنزوعه الدائم إلى تجاهل المحاذير وال ......





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