أين الطاقة الكهربائية أيها الواهنون ؟؟ - جواد كاظم غلوم

2021/08/19 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم لا ادري ما الذي يدعو دولتنا " الموقرة جدا " الى الإبقاء على وزارة الكهرباء بكل موظفيها وكادرها الهائل ومحطاتها الواهنة وتمويلها بكل هذه المبالغ الضخمة والأرصدة والتخصيصات المالية الفلكية رغم ان هذه الوزارة فشلت فشلا ذريعا في الإيفاء بالتزاماتها وعطّلت الكثير من المشاريع التنموية في الزراعة والصناعة وشلّت القطاع الخاص وأظلمت بيوتنا على مدى اكثر من ثماني عشرة سنة عجاف لم نر فيها النور إلاّ لماما ون ......





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