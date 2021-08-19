"طالت مسؤولين أميركيين".. تقرير: دولة تسجل إصابات بمتلازمة هافانا لأول مرة

2021/08/19 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت ما باتت تُعرف بـ"متلازمة هافانا" اثنين على الأقل من المسؤولين الأميركيين في ألمانيا، ما استدعى حاجتهما للعلاج الطبي، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين أميركيين.

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