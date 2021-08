دراسة: تناول الطماطم مع زيت الزيتون له أثر على قلب الإنسان

2021/08/19 | 02:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تحليل علمي جديد قام بتتبع نتائج حوالي 100 دراسة علمية محكمة ركزت على آثار بعض الأطعمة والخضروات على جسم الإنسان.وركز العلماء والباحثون في جامعة نابولي على العلاقة بين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأنماط الغذائية، أي أن تحليلهم ركز على الدراسات التي تناولت أطعمة نباتية معينة قد يكون لها تأثير قوي بشكل خاص في التخفيف من خطر الوفاة بسبب أنواع مختلفة من أمراض القلب، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية.وتعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي لأكثر الوفيات في أمريكا، بحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.ويموت في أمريكا كل عام، أكثر من 868 ألف مواطن بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.وبحسب مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية الشهيرة والتي نشرت تقريرا عن نتائج الدراسة تشير فيه إلى آثار الطماطم والزيت على أمراض القلب، فقد أكدت نتائج الدراسة أن تناول نظام غذائي غني بالخضروات وقليل من اللحوم كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب.الدراسة تحدد أطعمة معينة تؤثر على قلب الإنساننوهت المجلة إلى أن نتائج البحث ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث حددت أطعمة معينة ساعدت في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD) وأمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs).وكتب الباحثون: "بالنسبة لأنواع الخضروات، فإن ارتفاع نسبة استهلاك الخضروات الورقية والطماطم مقارنة بالأشخاص الذين لديهم استهلاك منخفض ارتبط بانخفاض ملحوظ بنسبة 17٪ و 10٪ في حدوث أمراض الشرايين التاجية بمختلف أنواعها وعلى التوالي (بحسب كمية الاستهلاك)".كيف تحمي الطماطم قلب الإنسان؟الفكرة هنا، بحسب المصدر، هي أنه عندما يتناول الإنسان كميات أقل من اللحوم ويزيد من تناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والطماطم، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب ينخفض.وتعتبر الطماطم غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى "اللايكوبين"، والتي ثبت أنها تحسن وظائف الأوعية الدموية وتساعد في الحماية من الأمراض.زيت الزيتون...ذهب أخضر لقلب قويوبينت الدراسة أن استبدال الزبدة الغنية بالدهون المشبعة بشيء غني بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.وجد الباحثون في أحد التقييمات أن زيادة استهلاك زيت الزيتون بما لا يزيد عن 5 غرامات (على سبيل المثال، تحتوي الملعقة الكبيرة على 13.3 غرامًا) كان مرتبطًا بانخفاض نسبة حدوث أمراض الشرايين التاجية حوالي 7٪، وانخفاض نسبة حدوث الأمراض القلبية الوعائية حوالي 4٪، وحدت من نسب الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بحوالي 8٪. وجد الباحثون أن تناول وجبتين على الأقل من الخضار كل يوم كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 34٪، مع أن الخضروات الخضراء والطماطم كان لها أكثر الآثار الإيجابية في الدراسة.بالإضافة إلى ذلك، فإن التقليل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة الأخرى (مثل اللحوم المقددة والمعلبة والسلامي والسجق) إلى أقل من حصتين في الأسبوع يمكن أن يساعد أيضًا في حماية القلب بالإضافة إلى الحد من تناول الكحول.المصدر: سبوتنيك

