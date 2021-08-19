إردوغان يتحدث عن

2021/08/19 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، عقب اجتماع نادر مع مسؤول إماراتي رفيع إن تركيا والإمارات حققتا تقدما في علاقاتهما، ما قد يفضي إلى استثمارات إماراتية كبيرة في تركيا.

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