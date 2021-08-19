مع السعودية وبريطانيا.. بلينكن يجري مباحثات بشأن التطورات في أفغانستان

2021/08/19 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هاتفيا مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، بشأن التطورات في أفغانستان، وسبل دعم المجتمع الدولي للشعب الأفغاني، وفقا للخارجية الأميركية.

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