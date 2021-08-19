قصيدة نختبئ تحت الغطاء - منى حلمي

2021/08/19 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي نختبئ تحت الغطاء --------------- قصيدة --------------- نختبئ تحت الغطاء -------------------رهاب ...



خراب ..



تهديدات ..



دماء ونحن كالعادة نتفرج دون تذمر تغمرنا اللذة والانتشاء ونخرج من قاعات اللهو نبحث عن وجبة العشاءنرقص على رائحة الشواء إذا سُئلنا ، ما هذا الذى يحدث ؟ ولماذا ؟ نلت ......





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