هل يصلح الرئيس حمدوك ما افسده البشير - محمد مهاجر

2021/08/19 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -حال على الحكومة الانتقالية في السودان حولين كاملين حققت فيهما بعض الإنجازات واخفقت في تحقيق بعض المرتجى منها.



ولقد عول الكثير من السودانيين على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في ان يتمكن من بسط الحريات وتحقيق السلام والعدالة وإصلاح الاقتصاد والخدمات الأساسية, فالى اى مدى تمكن الرجل من تحقيق امال الثوار؟ان اهم إنجازات الحكومة هي ارجاع السودان الى وضعه الطبيعى ضمن الاسرة الدولية بعد ان شطب ......





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