"كاميرا أفضل وبطارية أقوى".. تكهنات حول جهاز "آيفون" الجديد

2021/08/19 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما لا تزال التكهنات قائمة حول الاسم الذي سيحمله الطراز الجديد من جهاز "آيفون" القادم، والذي يُرتقب أن تقوم شركة "آبل" بطرحه الشهر القادم، باتت التسريبات والتوقعات بشأن مواصفات الجهاز تنتشر عبر المواقع التقنية.

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