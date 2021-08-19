واشنطن تصدر موقفًا من هجمات تركيا الأخيرة في العراق

2021/08/19 | 04:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

علقت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، حول الهجمات التركية الأخيرة شمالي العراق.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدني عبر "تويتر"، الأربعاء 18 آب/أغسطس، "نحن على اطلاع بشأن التقارير الصحفية المتعلقة بالعمليات التركية في شمال العراق".

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وأضاف حساب المكتب، "نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بأن العمل العسكري في العراق يجب أن يحترم السيادة العراقية".

وجاء الموقف الأمريكي بعد ساعات من قصف جوي لمستشفى في مدينة سنجار، مركز وجود الإيزيديين، شمالي العراق.

وأعلنت إدارة سنجار، في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا القصف على المستشفى الذي استقبل عنصرًا من حزب العمال الكردستاني إلى 8 قتلى.

وناقشت الحكومة في اجتماع أمنيّ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وفق تقرير موسع قدمته القيادات الأمنية.

وأكّد المجلس، على "رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها في سنجار"، وأدان "الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار"، رافضًا "استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت".

وتصاعدت حدة الهجمات التركية في سنجار، إذ سبق القصف الأخي استهداف سيارة قيادي في الحشد الشعبي ضمن قوات وحدات حماية سنجار الإيزيدية، في غارة أدت إلى مقتله.

لكن تركيا لم تعترف رسميًا بمسؤوليتها عن القصف حتى الآن، فيما اكتفت وكالة أنباء الأناضول التركية بنقل خبر "تحييد" مقاتلين اثنين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، من دون كشف التفاصيل.

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