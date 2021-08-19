صندوق النقد الدولي يعلّق المساعدات المخصصة لأفغانستان

2021/08/19 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه علق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الغموض المحيط بوضع القادة في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد

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