2021/08/19 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة أجرتها منظمة "مكابي" الصحية الإسرائيلية إلى أن الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد أظهرت فعالية وصلت 86 بالمئة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، لدى من هم فوق 60 عاما، وفقا لصحيفة "هاآرتس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الجرعة المعززة".. دولة تكشف نتائج اللقاح الثالث) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الجرعة المعززة".. دولة تكشف نتائج اللقاح الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).