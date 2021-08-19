عقب الزلزال المدمر.. عاصفة استوائية تهدد سكان هايتي

2021/08/19 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاقت العاصفة الاستوائية "غريس" جهود الإغاثة الضعيفة أصلا لإنقاذ ضحايا زلزال هايتي، ما زاد الوضع سوءا.

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