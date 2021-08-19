صحيفة: ريال مدريد جمع 200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي أو هالاند

2021/08/19 | 06:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم استخدام 200 مليون يورو كان قد جمعها بهدف التوقيع مع أحد اللاعبين: كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند، وفقا لما نقلت صحيفة "ماركا" الرياضية.

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