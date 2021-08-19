مدرب توتنهام غير واثق من مشاركة هاري كين في مباراته القادمة ضد

2021/08/19 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مدرب توتنهام، نونو إسبيريتو سانتو، أنه لا يزال متأكدًا فيما إذا كان نجمه فريقه، هاري كين، سيشارك في ثاني مباراة للفريق في الدوري الإنكليزي التي ستجمعه مع فريق فريق وولفرهامبتون يوم الأحد القادم.

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