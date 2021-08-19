حمد بن جاسم يغرد عن طالبان ويؤكد أهمية اعتماد الأمم على الذات وليس الحماية الخارجية

2021/08/19 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، إلى الملف الأفغاني والتطورات الأخيرة بعد سيطرة حركة طالبان ودخولها العاصمة، كابول.

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