الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....8 - محمد الحنفي

2021/08/19 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي المرشحون الفاسدون، وممارسة الفساد:7) ولا ننتظر من المرشحين الفاسدين، أن يمتنعوا عن شراء ضمائر الناخبين؛ لأنهم يحرصون على الوصول إلى المسؤوليات الجماعية، وإلى البرلمان، من أجل ممارسة الفساد، الذي له علاقة بالفساد الجماعي، والمتمثل في النهب، عن طريق المسؤوليات الجماعية المختلفة، بما فيها المسؤولية الإدارية.كما لا ننتظر من الفاسدين: الناخبين الصغار، أو الكبار، أن يمتنعوا عن ممارسة الف ......





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