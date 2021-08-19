"اللقاحات وحدها لا تكفي".. إسرائيل تدخل موجة رابعة والحكومة تدرس الإغلاق

2021/08/19 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الربيع الماضي، قدمت إسرائيل لمحة أمل نحو الخلاص من الوباء بعد حملة تطعيم سريعة أدت لتراجع كبير في الإصابات بالفيروس التاجي، مما سمح بإعادة فتح البلاد بالكامل عقب 3 إغلاقات شاملة.

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