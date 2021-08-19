القاعدة في شبه الجزيرة العربية تهنئ بانتصار طالبان وتتعهد بطرد

2021/08/19 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الأربعاء، على انتصار حركة طالبان في أفغانستان متعهدا بما وصفه بـ"طرد المحتلين من أراضي المسلمين".

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