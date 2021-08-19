إسرائيل تخفف من درجة تحذير السفر إلى سيناء

2021/08/19 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت إسرائيل تحذيراتها من السفر إلى شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ سنوات، بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل لإسرائيل.

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