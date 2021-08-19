باحثون من الصين يجربون لصقة تساعد في محاربة الصلع

2021/08/19 | 08:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوصل باحثون صينيون إلى دراسة تفيد بإمكانية القضاء على الصلع عند الرجال، باستخدام لصقة قيد التجربة.وبحسب دراسة نشرتها مجلة “ACS Nano”، فإن اللصقة المقصودة تعنى بعلاج الصلع الوراثي (AGA)، وتقوم اللصقة بالذوبان بشكل تدريجي، بعد حقنها بإبر مجهرية لنقل جسيمات نانوية من أكسيد السيريوم إلى عمق الجلد.وأوضحت الدراسة أن الإبر تعمل على تخفيف …

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