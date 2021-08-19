منها في الكويت والعراق.. صور احياء ذكرى عاشوراء 2021

2021/08/19 | 08:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيى مسلمون من حول العالم، الأربعاء، العاشر من محرم بالتقويم الهجري، أو ما يُعرف باسم "يوم عاشوراء"، وفيمل يلي نستعرض لكم عددا من الصور من دول مختلفة:

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