أمريكا تعلن بدء إعطاء جرعة ثالثة معزِزة من لقاح فايزر

2021/08/19 | 08:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت السلطات الصحية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الأمريكيين الذين أخذوا لقاحاً من شركتي فايزر وموديرنا سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معزِّزة بعد 8 أشهر من الجرعة الثانية، اعتباراً من 20 سبتمبر(أيلول) المقبل.

وفي بيان، قال مسؤولون كبار بينهم مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) روتشيل والينسكي والقائمة بأعمال وكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف دي إيه) جانيت وودكوك، “تُظهر البيانات المتاحة بوضوح أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح، وبالاقتران مع هيمنة المتحورة دلتا بدأنا نرى أدلة على انخفاض الحماية ضد المرض بأعراضه الخفيفة والمتوسطة”.

وخلصوا إلى “أن هناك حاجة إلى جرعة معزِّزة لزيادة الحماية التي يوفرها اللقاح إلى أقصى حد وإطالة أمدها”، وقالوا في البيان الذي وقّعه مستشار البيت الأبيض لشؤون الوباء أنتوني فاوتشي “نحن مستعدون لتقديم جرعات معززة لجميع الأمريكيين بدءاً من 20 سبتمبر(أيلول) المقبل، على أن يكون قد مر 8 أشهر على الجرعة الثانية”.

وسيكون أول المستفيدين من هذه الجرعة المعززة “المتقاعدون في دور المسنين” و”المسنون الآخرون” و”العديد من العاملين الصحيين”، الذين كانوا أولى الفئات التي حصلت على اللقاح في الولايات المتحدة.

وأشار المسؤولون الصحيون إلى أن جرعة معززة ستكون “ضرورية على الأرجح” للأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون الذي يعطى بجرعة واحدة.

ولكن حملة التحصين بهذا اللقاح لم تبدأ في الولايات المتحدة “إلا في مارس(أذار) 2021” ومن المتوقع صدور بيانات بشأنه “في الأسابيع المقبلة”، علماً أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون اند جونسون هم أقلية في الولايات المتحدة (قرابة 14 مليوناً).

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