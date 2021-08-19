السجن 12 عاماً وفصل من الخدمة على المفرزة الامنية التي كانت ترافق مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي

2021/08/19 | 08:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكمها بحق حماية مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي قتل بإطلاق نار مباشر، والذي يتضمن السجن 12 عاماً والطرد من الخدمة، بحق ضابط و9 منتسبين، بتهمة “تخاذلهم بتنفيذ واجبهم”.ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية … Readmore

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