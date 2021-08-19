هياكل ضخمة مذهلة بصحراء السعودية.. باحثة تكشف عن المزيد من أسرار المستطيلات الغامضة

2021/08/19 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتناثر هياكل حجرية ضخمة تُدعى "مستطيلات" قد يصل طولها إلى مئات الأمتار في مناطق المملكة العربية السعودية.ورغم القيام بالمزيد من الأبحاث عنها، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأسرار التي تنتظر من يكشفها.

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