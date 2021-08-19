وصار المسرح ضرورة حياتية - سامي عبد الحميد



وصار المسرح ضرورة حياتية - سامي عبد الحميد
2021/08/19 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد في أكثر بلدان العالم صار الفن المسرحي ضرورة حياتية يعيشها الناس كحاجتهم للخبز ، وصار الحال كذلك في بلدنا العراق .صار المسرح ضرورة دينية مقدسة لكونه نشأ في الأصل من الطقس الديني أيام الإغريق القدماء وفي العصور الوسطى تبنته الكنسية واستخدمته وسيلة للتبشير .

وبقي المسرح في بعض الحالات مرتبطاً بالطقس الديني ، وما تشابيه عاشوراء إلا نوعاً من مسرح الشارع .

وفي العراق نشأ المسرح على أيادي رجال الدين ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصار المسرح ضرورة حياتية - سامي عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصار المسرح ضرورة حياتية - سامي عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links