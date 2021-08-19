المنتخب الديماغوجي ،من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثالثة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2021/08/19 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 3. المنتخب الديماغوجي ليكسب ثقة الجمهور بقصد الوصول إلى المناصب السياسية العليا..



يتخذ طريق التلاعب بعواطف المواطنين واستعمال النفاق والحيل والوعود الكاذبة كمحاولة منه لإنتهاك حقوقه الإنسانية في إبداء الرأي..



هل سيعود نفس سيناريو موسم الكذب في الانتخابات بكل حذافيره، لأستغفال البسطاء في القرى والمناطق الشعبية ويمارس الكذب بثبات وثقة عليهم وينجح في خداعهم والحصول على أصواتهم..



رغم أنهم مشا ......





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