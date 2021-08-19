الرئيس صالح يهنأ نظيره الصيني بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني

2021/08/19 | 08:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح نظيره الصيني “شي جين بينغ” بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ان رئيس الجمهورية برهم صالح أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني أكدا خلاله عمق العلاقات التاريخية بين … Readmore

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