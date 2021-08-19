بالصور .. مسيرة شبابية في العمارة تحمل رسائل قضية عاشوراء

2021/08/19 | 08:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت مجموعة من الشباب في مدينة العمارة ، مركز محافظة ميسان ، في ليلة العاشر من شهر محرم الحرام ، مسيرة شبابية تحمل رسائل قضية عاشوراء وواقعة الطف .وحمل المشاركون في المسيرة لافتات كتبت عليها اهم الدروس والعبر من واقعة الطف الاليمة ، تذكيراً باهداف الامام الحسين عليه السلام وقضيته التي تنادي بالاصلاح./انتهى

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