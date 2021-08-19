وزير الخارجية السعودي ونظيره الامريكي ينافشان في اتصال هاتفي تطورات الاوضاع في أفغانستان

2021/08/19 | 08:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تلقى الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا، من نظيره الامريكي، انتوني بلينكن ، ناقشا خلاله تطورات الاوضاع في افغانستان .وذكرت وكالة الانباء السعودية :" ان الوزيرين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الستراتيجية بين المملكة وامريكا، وسبل تعزيزها في كافة المجالات المشتركة، كما بحثا ابرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الاوضاع في افغانستان والمستجدات في المنطقة"./انتهى2

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