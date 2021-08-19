2021/08/19 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة قاطع ديالى في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق عملية جديدة ضمن عمليات “عاشوراء الكرامة” في المحافظة.وقال قائد قيادة قاطع ديالى في الحشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية جديدة بديالى لإحباط استهداف الزائرين المركز الخبري الوطني.

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