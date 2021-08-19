محبي أهل البيت يحيون ذكرى عاشوراء حول العالم

2021/08/19 | 11:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتخللت مراسم الإحياء فعاليات ومهرجانات خطابية وأمسيات ثقافية ودينية متنوعة.

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