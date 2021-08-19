هل تعانون من الأرق؟ 5 خطوات لتحسين جودة النوم

2021/08/19 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني بعض الأشخاص من قلة النوم، ومن المحتمل أنهم لا يستطيعون أخذ قسط من الراحة بشكل جيّد خلال فترة الليل.وإليكم 5 خطوات لتحسين جودة نومكم.

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